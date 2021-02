Il gel disinfettante fai da te pronto in 72 ore. Tanti pure quelli naturali a base di aloe vera con bicarbonato liquido e tea tree oil. Ecco come

ANCONA - Fatto e confezionato a casa senza tanti grilli per la testa.. Stiamo parlando del gel disinfettante per mani. Perfino l’Oms lo raccomanda. Già, proprio l’Organizzazione mondiale della sanità da deciso di consigliarne l’uso per evitare il contagio da Covid. Così oggi il gel disinfettante è tra gli oggetti più gettonati del momento in ogni parte del globo e produrlo da sé ha i suoi notevoli vantaggi. Se, infatti, siamo in giro e dobbiamo sterilizzare le mani considerando che non è possibile lavarcele subito con acqua e sapone, è importante portare con noi, sempre, un gel disinfettante senza risciacquo. L’importante, nel farlo da sè, è stare molto attenti e assicurarsi, anzitutto, che gli strumenti utilizzati per la miscelazione siano disinfettati in modo adeguato , altrimenti c’è il rischio di contaminare il tutto.

Postilla significativa: l’Oms, nella sua guida, raccomanda di lasciare riposare il preparato per almeno 72 ore dopo averlo fatto.

Le ricette si sprecano per creare un gel per mani simile all’amuchina fai da te a seconda che si voglia un disinfettante a base di alcol, con acqua ossigenata, profumato o naturale. Secondo le indicazioni dell’Oms, gli ingredienti da usare sono l’alcol etilico, la glicerina e l’acqua ossigenata con acqua distillata o fatta bollire. Per preparare un litro di disinfettante, vanno usati circa 833 mml di alcol etilico al 96%, 42 millilitri di acqua ossigenata al 3%, 15 millilitri di glicerina al 98% portando poi la soluzione risultante al volume di un litro di acqua sterile. L’acqua deve essere distillata o fatta bollire e poi fatta raffreddare.

Per preparare il disinfettante c’è bisogno di un recipiente pulito dove sia segnato il livello di un litro; il contenitore può essere di plastica o vetro mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo o legno. A questo punto, occorre versare 833 ml di alcol, poi, con una siringa, si prendono 42 ml di acqua ossigenata e la si aggiunge all’alcol mescolando. Quindi, aggiungere 15 ml di glicerina . Ora bisogna mescolare bene e aggiungere acqua bollita per far arrivare la volume totale di un litro.

Eccone uno a base di aloe vera. Gli ingredienti sono bicarbonato liquido 20ml, aloe vera in gel 30 ml circa, 5 gocce di tea tree oil, 5 gocce di olio essenziale di timo, 5 gocce di olio essenziale di rosmarino. Per gli attrezzi, servono un contenitore, un tritatutto, un cucchiaino e un dosatore. Per iniziare, bisogna tagliare una foglia di aloe ed estrarre la polpa; va bene anche il gel di aloe pura. A questo punto, occorre inserire la polpa nel frullatore e mixare per ottenere il gel di aloe vera. Ora si devono unire tutti gli ingredienti, mescolarli, e versare il contenuto in un contenitore apposito. Il gel fai da te è pronto.

