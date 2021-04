Bagni di vapore, argilla e aloe vera per purificare il volto, ecco i consigli dell'esperta Melissa “MeglioNaturale”

ANCONA - È primavera e la voglia di pulizia vola alto. Complice la luna calante, rinnovarsi è d’obbligo tanto più se un’esperta di cosmesi naturale come Melissa “MeglioNaturale” ci offre su un piatto d’argento alcune delle sue migliori performance in fatto di maschere purificanti per il viso. Tra bagni di vapore, argilla e aloe vera, il rito propiziatorio è bello e pronto per essere assaporato così da scrollarci di dosso tutte le malinconie invernali.

«La primavera è il momento in cui maggiormente sentiamo il desiderio di eliminare i chili di troppo ma anche le tossine accumulate d’inverno quando, sudando meno, l’organismo tende a trattenere impurità, grassi e liquidi in eccesso», chiosa Melissa. Tutto questo vale anche per la pelle. «Le nostre nonne – rilancia - sapevano bene che, seguendo i ritmi naturali per ogni attività sia nei campi sia nella salute, si ottenevano i risultati migliori». Soprattutto è la luna, avverte, «con il suo magnetismo ad influenzare non solo le maree ma anche il nostro corpo e le nostre attività». I particolari fanno la differenza: «In luna calante, la fase cioè che va da luna piena a luna nuova e dura 15 giorni, sono particolarmente indicati i trattamenti e tutte le attività di pulizia e detox. Ma anche la depilazione».

La maschera d’argilla è «il top per depurare la pelle asfittica, dovuta anche all’uso della mascherina, ma anche le pelli grasse e con tendenza acneica». Gli ingredienti sono semplici: 2 cucchiai di argilla verde ventilata, 1 cucchiaio di aloe vera gel, qualche goccia di succo di limone e 2 gocce di olio essenziale di lavanda.

Spiega Melissa: «Per preparare il composto, bisogna lavorare l’argilla con un cucchiaio di legno in una ciotola di vetro o di ceramica e applicarlo sul viso per 10 minuti, poi si risciacqua». Le proprietà? «L’argilla purifica, attira a sé tossine e metalli pesanti, l’aloe è lenitiva, il succo di limone è un potente antisettico. Infine, l’olio essenziale di lavanda è cicatrizzante e antibatterico». La maschera va tenuta sulla pelle asciutta e pulita, può essere ripetuta anche una volta a settimana.

Pochi e basilari gli ingredienti: ½ cucchiaino di zucchero di canna integrale , 1 cucchiaino di olio vegetale, come mandorle o jojoba, sale marino integrale e qualche erba aromatica. «Preparato il composto – spiega Melissa -, va applicato sul viso per 10 minuti massaggiando con movimenti circolari. Nel frattempo, quando l’acqua bolle in un pentolino, versare un cucchiaio di sale marino integrale ed erbe aromatiche. Quindi, coprire la testa con un asciugamano e porre il viso sul vapore mentre si massaggia la pelle fino a quando lo zucchero non si scioglie. Infine, si risciacqua il viso con acqua fredda e si applica un buon tonico». Molteplici le proprietà: l’acido glicolico contenuto nello zucchero di canna rimuove le cellule morte, l’olio vegetale nutre, i vapori dilatano e gli oli purificano.

