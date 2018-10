Music Gallery fa tappa a Porto Sant'Elpidio â€‹Presiede la giuria Red Ronnie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Seconda tappa per Music Gallery. Domani, domenica 14, alle 17 il concorso sarà all’Auchan di Porto Sant’Elpidio. Ben 17 i concorrenti che si contenderanno il pass per la finalissima. Borse di studio, buoni acquisto, trofei e un corso al Cet (la Scuola di Mogol) gli ambiti premi. Presidente di giuria a Porto Sant’Elpidio l’appassionato ed esperto di musica, presentatore, critico musicale e giornalista Red Ronnie. L’eclettico “Red” avrà il compito di guidare la giuria composta da esperti di musica ed addetti ai lavori nella scelta dei 4 finalisti: uno per categoria (Young, Editi ed Inediti) e un concorrente che sarà scelto direttamente dal Presidente. Una vita per la musica quella di Red Ronnie che attraverso il mitico programma televisivo Roxy Bar è riuscito nell’intento di far arrivare nelle nostre case la “buona musica”. Music Gallery nasce da un’idea di Pasqualina La Gioia, direttrice delle gallerie Auchan delle Marche. Obiettivo del concorso è fornire ai partecipanti la possibilità di avviamento nel mondo della musica, cercando di offrire un’esperienza artistica e professionale attraverso anche il confronto con esperti del settore musicale, media e pubblico. Music Gallery è prodotto da Peaktime di Alvin Crescini e ha il patrocinio dal consiglio regionale delle Marche.