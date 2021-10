Barbara D'Urso, paura a Pomeriggio 5: scoppio in diretta nello studio

Paura in studio da Barbara D'Urso. Mentre la conduttrice di Pomeriggio 5 annuncia un nuovo servizio e si appresta a far entrare nel suo salotto gli ospiti della puntata, un rumore improvviso interrompe la presentazione, spaventando tutti.

«Cosa è successo?» dice prontamente Barbara che si guarda intorno per capire da cosa dipendesse quel rumore. Attorno a lei, gli autori e gli ospiti ammutoliti, sgranano gli occhi, attendendo informazioni.

Dopo pochi istanti, Barbara aggiorna i telespettatori dicendo: «Si è rotto un vetro, ma è tutto ok. Stiamo calmi». Un botto notevole che ha preoccupati tutti gli ospiti: un piccolo boato nello studio Mediaset di Cologno Monzese.

«Siamo talmente pieni di energie positive - continua ironicamente - che impazziscono anche i vetri» e , nel frattempo, le addette alle pulizie ripuliscono lo studio dai vetri sparsi sul pavimento per poter proseguire la trasmissione. Anche fine puntata Barbara D'Urso ci ha tenuto a ribadire che tutto è finito bene, senza problemi per i presenti in studio, e ha ringraziato tutti quelli che si sono subito prodigati per gestire l'emergenza in diretta tv.

