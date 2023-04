POLLENZA - È a Pollenza in questi giorni Piccolo G, Giovanni Rinaldi, di 22 anni, il rapper italiano eliminato qualche settimana fa dalla scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Faceva parte, al serale, della squadra di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano. Il giovane vive a Pollenza con mamma, papà, un fratello e una sorella.



Tra filosofia e musica



Ha la passione per la filosofia e la letteratura, ma sin da piccolo anche della musica: a 12 anni ha cominciato a suonare la chitarra, mentre a 16 si è innamorato del rap facendo freestyle. Da qui è iniziato il suo percorso musicale pubblicando i primi lavori su youtube e spotify con l’alias Junior G. Arrivato a 22 anni, il rapper ha già all’attivo diversi singoli. Nel 2022, Piccolo G è diventato un allievo della scuola di “Amici 22” ed è uscito qualche settimana fa. «È stata – dice il giovane rapper – un’esperienza unica. La scuola mi ha fatto conoscere persone nuove e instaurare rapporti di amicizia autentica, mi ha dato un enorme insegnamento, quello di vivere il lavoro con disciplina, costanza e consapevolezza di ciò che si sta facendo. Oltre ad aver appreso tanti miglioramenti tecnici musicali, ho imparato molto dato che avevo vicino persone più adulte di me dalle quali si può solo apprendere».



L’affetto del pubblico



A Piccolo G è dispiaciuto uscire dalla scuola di “Amici”, «ma parzialmente – spiega - perché “fuori” ho riscontrato un grande affetto da parte del pubblico. Con la scuola, nel serale, ho avuto poi l’occasione e l’opportunità di cantare i miei inediti, di parlare, quindi non poteva andare meglio. L’uscita subito mi si è presentata come una situazione strana, ma poi ho ripreso a vivere la giornata in modo normale. In questo momento sto girando molto, sono stato a Milano, Roma, tra un po’ partirò per la Sicilia, per Catania, per incontrare i fan. Sto riprendendo in mano la situazione, mi sto organizzando per il tour estivo con Radio 105 dove proporrò le mie canzoni, nonché per dei concerti in altre date da solo o in festival».



L’obiettivo

Il suo obiettivo è far uscire un disco tra i prossimi mesi di settembre e ottobre. «Sarà – conclude il giovane artista - una raccolta di brani. Il sogno è quello di lavorare ad un bel disco e prepararmi per l’estate che sta arrivando, voglio scoprire delle musicalità nuove, fare musica senza ripetermi e avere sempre lo stimolo di innovarmi. Voglio diventare un grande cantante, ma anche un bravo autore di canzoni da affidare ad altri artisti e quindi non solo per me stesso»