Pio e Amedeo, sogno Sanremo: «Magari con Maria De Filippi o Carlo Conti»

Quello di Pio e Amedeo è stato un successo. "Felicissima sera" su Canale 5 ha vinto il confronto con gli altri programmi del venerdì sera. Il duo di comici foggiani si è affacciato al grande pubblico dopo i primi grandi successi, in particolare "Emigratis".

Ma ora dove puntano? L'obiettivo più grande è Sanremo, e i due ne hanno parlato in un'intervista a Chi. «È inutile fare i fighi, è il punto di arrivo per chi fa il nostro mestiere, per chi fa il comico e per chi, come noi, si sta avvicinando a questa nuova chiave di conduzione della prima serata - ha detto Pio -. Quando Sanremo non metterà solo i lustrini ci piacerebbe farlo, magari con Maria De Filippi o Carlo Conti, che sono molto simili: potremmo essere affiancati da un conduttore che ci lasciasse la parte del divertimento, come ha fatto Amadeus con Fiorello».

APPROFONDIMENTI LE VOCI Tommaso Zorzi, futuro in prima serata? Lo aspetta un programma su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA