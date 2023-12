Roberta Morise (ex di Carlo Conti) aspetta un figlio dallo chef Bartolini: «Un colpo di fulmine»

Roberta Morise non è solo innamorata. La conduttrice ora aspetta il suo primo figlio dal suo nuovo amore, lo chef più stellato d’Italia Enrico Bartolini. Un amore non più segreto e ora il settimanale Diva e donna mostra in esclusiva le prime immagini di Roberta con il pancino. La paparazzata fa vedere l'ex di Carlo Conti a Milano mentre fa i primi baby acquisti in un negozio del centro.

Roberta Morise incinta

Una storia d'amore che l'ha inaspettatamente travolta come ha confessato lo stesso chef qualche tempo fa: «Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei.

Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico». E ancora: «Sono di nuovo innamorato, per fortuna. Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia. E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo».

Il quarto figlio dello chef

Per Enrico Bartolini non sarà la prima volta. Lo chef pluristellato ha già tre figli avuti dall’ex moglie: Tommaso di 15 anni, Giovanni di 10 e Vittoria di 8. Per Roberta Morise, invece, si tratta del debutto da mamma. Dall'altra parte «appena l’ho visto: ho avuto un colpo di fulmine! L’ho guardato e ho detto: “È lui”. È la bontà fatta persona, l’uomo che ho sempre aspettato. Non pensavo potesse esistere: la perfezione. Accogliente, dolce e premuroso».