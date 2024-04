Carlo Conti a Sanremo 2025 al posto di Amadeus: l'indizio (da Fiorello) che lascia pochi dubbi

"Chissà" risponde Carlo Conti alla domanda di Fiorello sul possibile ritorno alla guida del Festival di Sanremo al posto di Amadeus in una singolare intervista improvvisata dallo showman a Viva Rai2! usando il suo telefonino personale con risposte ricevute tramite messaggi e note audio. Lo scambio parte quando Carlo Conti scrive a Fiorello "Grazie" con tanti pollici neri subito dopo l'annuncio dato in puntata di Gloria Gaynor ospite del prossimo appuntamento con I Migliori An

Carlo Conti a Sanremo dopo Amadeus? L'indizio da Fiorello

Fiorello aveva appena aggiunto "Le autostrade sono spianate. Carlo è stato contattato per #Sanremo2025, ci sta pensando. Da oggi sicuramente sarà sì. Posso dire la mia? Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro" . Dopo aver agganciato l'attenzione di Conti, Fiorello non perde la presa. "Ti hanno chiesto di rifare Sanremo?", chiede senza girarci intorno. La risposta è una serie di emoticon che ridono con le lacrime. "Hai ancora l'orecchio giusto per scegliere le canzoni?" incalza Fiorello citando un'espressione di Conti con la quale ha più volte risposto a domande su un eventuale ritorno alla guida del Festival.

"Sei un bischero", conclude divertito Carlo Conti, prima di rispondere all'ultima domanda di Fiorello sul futuro di Amadeus con una nota audio: "Saprà sicuramente fare la cosa giusta".