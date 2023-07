​Piandimeleto, il Palio dei Conti Oliva accoglie Guido da Montefeltro: è un appuntamento con la storia

PIANDIMELETO- Domenica 30 luglio alle 17.00, la 40°edizione del Palio dei Conti Oliva a Piandimeleto sarà arricchita dall'evento "Storie dal Montefeltro", fortemente voluto ed organizzato dal consigliere Pasquale Soru.

LEGGI ANCHE: Oggi si accendono i bracieri del Palio. Sfida bollente nel fossato della Rocca

La cornice



"La Corte del Castello farà da cornice a quest'evento che riporterà in auge la figura del personaggio storico Guido da Montefeltro, conosciuto anche come Guido il Vecchio - spiega nella nota il consigliere Pasquale Soru - La storia gloriosa e interessante di Piandimeleto, dei Conti Oliva, nonché i molteplici legami della sua città con il Montefeltro ed Urbino - spiega Soru - mi hanno indotto a riportare in auge e ridare lustro e visibilità ad un personaggio troppo spesso dimenticato e ai più sconosciuto, al quale però dobbiamo un pezzo della nostra storia.

Nell'VIII Centenario dalla morte del Conte Guido da Montefeltro, con la gradita partecipazione di studiosi quali l'Avv.Antonio Fabi - continua il consigliere - tratteremo gli aspetti della sua vita e verrà offerta l'occasione di visionare le opere di Franco Baldelli, Carlo Jacomucci e Anne Brechbull a lui dedicate. La Prof.ssa Donatella Marchi, che ringrazio per la partecipazione, ci illustrerà un passaggio della Divina Commedia dedicato da Dante Alighieri proprio al Conte Guido".