Grande Fratello, confermato l'ingresso di Perla Vatiero nella casa: cosa sappiamo

In queste settimane si è vociferato sull'ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. Sembra certo che da lunedì 13 novembre l'ex di Mirko Brunetti diventerà parte del reality show. Il triangolo tra Perla, Mirko e Greta si è creato dopo la partecipazione della ex coppia a Temptation Island, a seguito del quale il ragazzo ha lasciato la Vatiero per la tentatrice.

L'indiscrezione

Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha riportato che un autore del Gf gli avrebbe confermato la firma del contratto da parte di Perla.

L'ex ragazza di Mirko aveva già partecipato indirettamente al programma, inviando una lettera a Brunetti che aveva lasciato i social senza parole. Greta Rossetti, attuale fidanzato di Mirko, ha commentato così la notizia di un possibile ingresso nella Casa: «Lasciamo l’ingresso ad altre, io sto bene a casa mia».