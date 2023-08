OSTRA VETERE - Dieci notti di note tra le colline. La quinta edizione del MonteSaxNovo Festival, promossa e organizzata a Ostra Vetere dall’associazione culturale Lemuse, in collaborazione con l’amministrazione comunale, si inaugura giovedì, 17 agosto, in piazza Satellico, con un concerto di Federico Mondelci. Ideatore e direttore artistico del festival, eseguirà, in duo con il pianista Paolo Zannini, brani celebri di Gershwin, Bernstein, Iorio, Piovani e Morricone.

Grande serata d’inizio, per una manifestazione che, da cinque anni, accende il centro storico e i dintorni della cittadina marchigiana, con ritmi che vanno dai grandi classici al contemporaneo. Fino al 26 agosto, per le vie dorate, a ogni ora riecheggerà il suono degli strumenti, in testa il sassofono, di illustri maestri italiani e stranieri, che impartiranno lezioni di perfezionamento.



Le masterclass



In coincidenza con il festival, infatti, si svolgono a Ostra Vetere prestigiose masterclass. Un’ottantina sono i giovani sassofonisti richiamati quest’anno nella ridente cittadina dal magistero di dodici docenti, provenienti da 14 regioni italiane e dall’estero. E giovani talentuosi saranno protagonisti del secondo concerto, “Maratona Bach”, il 19 dalle 20,30, quando piazze e vicoli caratteristici saranno invasi pacificamente dagli artisti, con temi del grande autore. La serata si concluderà in piazza con il concerto del pianista Gianluca Luisi, uno dei massimi interpreti della musica di Bach, primo premio al concorso Bach di Saarbruecken.



I giovani



«A sostegno della creatività emergente – spiega Federico Mondelci – abbiamo programmato tre appuntamenti di un Festival Giovani, dal titolo “Le Colline Sonanti”. Il primo si terrà il 20 agosto alle 20 sulla terrazza panoramica di Vaccarile di Ostra. Quella sera dirigerò l’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni, su musiche di Bernstein, Gershwin, Piazzolla, Iorio e Chick Corea». In collaborazione con le Acli, il concerto sarà accompagnato da una cena all’aperto (prenotazioni: 3392286935 e 3391664395).

Il secondo, programmato per il 23 agosto, di nuovo a piazza Satellico di Ostra Vetere, vedrà protagonista il giovanissimo Quartetto Saxophonie, vincitore di prestigiosi concorsi. Montesaxnovo Festival prosegue il 21 alle 21,15 con la serata “Jazz e musica brasiliana”, che sarà animata dalla cantante Susanna Stivale, accompagnata dalla Colours Jazz Orchestra, diretta da Massimo Morganti.

Guest artist, lo straordinario sassofonista Daniele Comoglio. E il 22 agosto, protagonista della notte sarà il Quartetto Saxofollia in “Portraits”, concerto jazz su musiche di Cole Porter, Oliver Nelson, Charles Mingus e Gordon Goodwin. Poi, il 24 agosto, quattro docenti delle masterclass, il pianista Filippo Farinelli e i sassofonisti Carlos Ordoñez De Arce, Silvio Rossomando e Michele Poalino, saranno protagonisti dell’esecuzione d’un repertorio virtuosistico entusiasmante. E, il 25, sul palcoscenico di piazza Satellico salirà il Milano Saxophone Quartet, a proporre brani classici e contemporanei.



Il gran finale



Saranno di nuovo i giovani allievi delle masterclass, il 26 agosto, a chiudere il festival, con un’esibizione finale, che si terrà, a partire dalle 10.30, all’Auditorium della Bcc di Ostra Vetere.