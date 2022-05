Il duo comico Marta&Gianluca in “Strapazzami di coccole” a Pedaso nel segno di Zelig

PEDASO - Saranno Marta&Gianluca, direttamente da Zelig, gli ospiti d’onore del nuovo appuntamento di oggi, 7 maggio, della stagione teatrale di Pedaso. “Strapazzami di coccole”, questo il titolo dello spettacolo dei due comici, voluto dal Comune e dall’associazione Artistic Picenum, sarà in scena al cineteatro Valdaso, a partire dalle ore 21.



Ad aprire la serata, presentata da Paulina Pieprzka e alla quale parteciperà anche l’altro comico di Zelig Sergio Viglianese, sarà la coreografia della scuola di danza Ananke di Amanda Trulio. Ma saranno Marta Zoboli e Gianluca De Angelis a portare sul palco i loro esilaranti sketch. Il tema è quello della coppia, come spiega Gianluca: «C’è una coppia, ce n’è un’altra extraconiugale, e non mancherà il nostro cavallo di battaglia, lo speed date attorno al tavolino. Potranno esserci giochi e coinvolgimenti con il pubblico, e non mancheranno nemmeno alcuni dei nostri speciali, fatti in tv. Mi riferisco all’“intervista doppia”, in stile Le Iene, ad Adamo (io) ed Eva (Marta), o al “Tg eros”, condotto da due mezzibusti, con le uniche notizie che vorremo sentire in questo periodo». Non ci si aspetti però troppi riferimenti all’attualità, ne sono abbastanza svincolati e per questo non hanno problemi con il “politically correct”.

«Ce ne salviamo – dice Gianluca – non siamo legati all’attualità, fortunatamente non facciamo comicità politica o sociale. La difficoltà maggiore con il politically correct è per alcuni colleghi, per noi forse il problema è dato più dalla “concorrenza spietata” di tante battute che ci sono sui social. Ma la comicità vera dipende sia dalla battuta che da come ti vesti e la porti in scena. Dalla mia esperienza e gavetta come comico, e le doti e competenze di attrice di Marta, il risultato c’è».



Che il tema del loro spettacolo sia anche la coppia, non è un mistero. Ma soprattutto c’è la rincorsa continua per trovare l’amore e l’anima gemella. «Difficile dire come si può fare – commenta Gianluca – diciamo che quello è il sogno che è sempre importante, come del resto lo è nelle altre sfere della vita. E l’emblema di questa rincorsa all’amore, mai a buon fine, sta proprio nello speed date, il cuore del nostro spettacolo». Una rincorsa anche alla leggerezza e alla risata, per Gianluca «fondamentale, perché la gente vuol riprendere a divertirsi. Non solo nei teatri anche nei club più piccoli. La voglia di comicità è tanta, e aiuta, soprattutto a non prendersi troppo sul serio».



Gianluca De Angelis, anni fa, era in coppia artistica con Gianmarco Pozzoli. Da Zelig finirono a Colorado, per poi tornare di nuovo a Zelig. «Cercavamo una figura femminile – racconta Gianluca – conoscevamo Marta, che all’epoca frequentava altri comici, e abbiamo fatto il provino con lei: siamo piaciuti, Zelig ci ha ripresi, poi Gianmarco è uscito dal trio e siamo rimasti io e lei». Il resto è storia recente, compresi gli sketch sui social. A breve, il prossimo 18 maggio, partirà una serie su Comedy Central. «Il programma – chiude Gianluca – si intitola “La pubblicità più pazza del mondo”: in onda gli spot più strani da tutto il pianeta, con il nostro commento stile Mai Dire Banzai della Gialappa’s».

