Oscar, Io Capitano di Matteo Garrone candidato come miglior film straniero: «Emozione senza fine». Lo scorso ottobre la presentazione a Pesaro

Matteo Garrone entra ufficialmente nella corsa per gli Oscar 2024. Io Capitano, candidato dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, è stato scelto per la cinquina finale della notte delle stelle del prossimo 10 marzo. Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate martedì 23 gennaio al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid.

La cinquina

Il film di Garrone sull'odissea di due ragazzi migranti dal Senegal all'Italia dovrà vedersela con quattro temibili avversari: "Perfect Days"' di Wim Wenders, "La società della neve" del regista spagnolo Juan Antonio García Bayona, "The Teachers Lounge" (titolo originale 'Das Lehrerzimmer') del regista tedesco Ilker Çatak e "La zona d'interesse" del regista inglese Jonathan Glazer.

La concorrenza

In attesa della finale, Garrone puù godersi questo traguardo.

Battuta, infatti, la concorrenza. Erano 15 i film internazionali, che lo scorso 21 gennaio erano stati scelti su una rosa di 88 pellicole.

Le reazioni

«Un grande successo per Matteo Garrone. La candidatura con "Io Capitano" agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale è di per sé un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. Grazie al suo bellissimo film il cinema italiano sotto i riflettori internazionali. Ringrazio Rai Cinema per il suo impegno»'. Così in una nota il Sottosegretario alla Cultura Lucia Bergonzoni a proposito dell’annuncio delle nomination alla 96esima edizione dei Premi Oscar.

«È un'avventura e un'emozione senza fine, un viaggio che ha sempre più i contorni del sogno», commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha prodotto il film insieme ad Archimede. «Un risultato che ci riempie di orgoglio e afferma ancora una volta la forza del cinema italiano nel mondo, in particolare in questa edizione che include tra i concorrenti registi e opere di altissimo livello. Il nostro grazie e infinite congratulazioni al grande talento di Matteo Garrone, al suo cinema e alla sua straordinaria capacità di narrare ed emozionare ogni spettatore che incontra questa storia, e ai due giovani protagonisti che le hanno dato corpo e anima. Grazie anche al Ministero della Cultura e alle aziende Enel, Trenitalia e Arsenale che ci hanno accompagnato fin qui, sostenendo la campagna in ogni momento con assoluta convinzione e partecipazione. E ora questa meravigliosa avventura continua».