Oscar, l'Italia fa il tifo per Sorrentino. E la sorpresa potrebbe essere Zelensky

Gli occhi del mondo intero sono puntati su Hollywood dove, nella notte tra domenica 28 e lunedi 29 marzo, si terrà la 94ma edizione degli Oscar. Il film favorito è il western di Jane Campion ”Il potere del cane” (Netflix), con 12 nomination, ma è insidiato da vicino dal toccante ”Coda - i segni del cuore” della regista Sian Heder che sembra staccare gli altri finalisti: ”Belfast” di Kenneth Branagh, la commedia ”Don’t Look Up” con Leonardo DiCaprio, il film giapponese ”Drive my car”, il kolossal di fantascienza ”Dune”, ”Una famiglia vincente - King Richard” con Will Smith nei panni del padre-mentore delle tenniste Vanessa e Serena Williams, l’rresistibile commedia sentimentale ”Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson, il thriller ”La fiera della vanità” di Guillermo Del Toro, ”West Side Story” di Steven Spielberg. Ma la sorpresa di questa 94ma edizione potrebbe essere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che potrebbe collegarsi con la cerimonia da Kiev per ricordare al mondo intero la tragedia del suo Paese, sotto i bombardamenti della Russia.





ITALIANI.

L’Italia fa il tifo per ”E’ stata la mano di Dio”, il travolgente film autobiografico di Paolo Sorrentino che nel 2014 vinse la statuetta per ”La grande bellezza” e questa volta deve battere un rivale agguerrito come ”Drive my car”, candidato anche come miglior film internazionale. Ma in corsa per l’Academy ci sono due italiani: Enrico Casarosa, regista del cartoon ”Luca”, e Massimo Cantini Parrini per i costumi di ”Cyrano”.



GLI ATTORI.

Per le statuette dei migliori interpreti si sfideranno, tra gli uomini, Will Smith, Javier Bardem (”A proposito dei Ricardo”), Benedict Cumberbatch (”Il potere del cane”), Denzel Washington (”Macbeth”). E tra le donne Jessica CXhastain (”Gli occhi di Tammy Faye”), Olivia Colpman (”The Lost Daughter”), Nicole Kidman (”A proposito dei Ricardos”), Kristen Stewart (”Spencer”).





LA CERIMONIA.

La cerimonia sarà trasmessa in mondovisione dalla rete americana Abc e da noi a partire dalle 00.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) con il Red Carpet e tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles, ma anche su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su TV8, dalla stessa ora. Per la prima volta, lo show sarà presentato da tre donne: le attrici comiche comiche Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall.



LE PROTESTE.

In segno di solidarietà con le 8 categorie escluse dalla premiazione in diretta (corto documentario, montaggio, trucco e capelli, colonna sonora, scenografia, corto, corto animato, sonoro) per accorciare la cerimonia, alcune star come Jessica Chastain minacciano di disertare il red carpet. E qualche premiato promette di capovolgere la statuetta.

