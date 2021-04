Orietta Berti a Canzone Segreta, gestaccio in diretta durante la sorpresa. Fan increduli: «L'ha fatto davvero?»

Orietta Berti a Canzone Segreta , durante la sopresa accade l'incredibile: «Gestaccio in diretta». Ieri sera, è andato in onda su Rai1 lo show condotto da Serena Rossi. Tra gli ospiti, Orietta Berti, reduce dal successo di Sanremo. La cantante viene omaggiata con due performance canore.

Nella prima, un gruppo polifonico riproduce i suoi brani più famosi e un artista li mima in maniera bizzarra. Durante l'esecuzione di "Fin che la barca va", quando il coro canta «e il fidanzato adesso non lo ha più», il mimo compie il gesto dell'ombrello. Gesto che non sfugge ai fan sui social e che rende la performance ancora più ironica.

La seconda sorpresa, invece, fa commuovere Orietta Berti. Francesca Michielin - con la quale ha stretto amicizia durante il Festival - le dedica il brano "Il nostro concerto". E la cantante di Cavriago si commuove. Emozione in studio.

