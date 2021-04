Chiara Ferragni , la foto di Leone e Vittoria con le nonne. Un dettaglio preoccupa i fan: «Com'è possibile?». Ieri, l'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un tenero scatto che ha fatto subito il giro del web. Nell'immagine, il primogenito e la piccola di casa sono in braccio, rispettivamente, a nonna Marina e a nonna Tatiana. Ma l'attenzione dei fan viene attratta da un particolare.

Ma andiamo con ordine. I figli di Chiara Ferragni e Fedez si trovano nella loro cameretta, insieme alla due nonne. La mamma di Fedez culla Vittoria, mentre nonna Marina stringe a sé Leone. Il bimbo, però, non guarda come al solito in camera, ma gira il visino verso il muro. Immediati i commenti dei follower: «Guarda Leone com'è triste, sarà geloso della sorellina...». E ancora: «Com'è possibile Leone triste? È sempre sorridente...». E c'è chi chiosa: «È il periodo della gelosia».

In effetti, anche papà Fedez qualche giorno fa ha detto che in questo periodo con lui «non ne azzecca una». In quell'occasione, infatti, Leone si sarebbe offeso sul nome da dare a un nuovo pupazzetto di Spider Man. Ieri, però, le prime coccole con la sorellina, il ghiaccio è rotto. In ogni caso, il bimbo continua a essere l'idolo dei follower: «Forza Leo».

