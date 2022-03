Il film “L’Ombra del giorno” di Piccioni girato interamente ad Ascoli sbarca negli States, sarà protagonista al Los Angeles Italia Festival

ASCOLI - Il cinema italiano sbarca negli Stati Uniti. Tra i titoli protagonisti ad Hollywood, nel periodo che va dal 20 al 26 marzo, ci sarà anche il film girato interamente ad Ascoli un anno fa e attualmente nelle sale cinematografiche, “L’Ombra del giorno” diretto da Giuseppe Piccioni.



L’occasione

Accadrà in occasione del “Los Angeles Italia Festival”, la manifestazione che anche stavolta sarà allestita poco prima della notte degli Oscar, quest’anno fissata per la sera del 27 marzo e, oltre ai candidati italiani alla statuetta, il regista Paolo Sorrentino, per “È stata la mano di Dio”, il designer di animazione Enrico Casarosa, per “Luca” e il costumista Massimo Cantini Parrini, per “Cyrano”, tra i festeggiati della settimana della rassegna promosso con il patrocinio del ministero degli esteri ed il sostegno del ministero della cultura, vedrà anche i due protagonisti della pellicola ascolana. Riccardo Scamarcio, anche produttore del film e Benedetta Porcaroli saranno premiati durante una delle serate allestite all’Hollywood Chinese Theatre, che potrà vantare anche una diretta on line. Il programma degli appuntamenti prevede la consegna del premio “L.A. Italia – Excellence Award by Intesa Sanpaolo” ai due attori de “L’Ombra del giorno”, che interpretano il ruolo di due persone che si incontrano e si innamorano in un momento particolarmente difficile del secolo scorso, alla vigilia del secondo conflitto mondiale. La cerimonia di consegna ai due protagonisti del film ascolano permetterà di salutarli quali ambasciatori del cinema italiano nel mondo, in un momento che seguirà la proiezione della pellicola, inserita nella sezione riservata ai principali film.



La vetrina

La kermesse, resa possibile dall’impegno di “Los Angeles Italia”, anche stavolta offrirà la passerella a protagonisti del cinema italiano più importante dell’anno e vedrà il teatro pieno di stelle di prima grandezza, come gli attori Abbie Cornish, George Chakiris e Joe Mantegna, il regista Eli Roth e la musicista Diane Warren. «Da parte di “Istituto Capri” è forte l’impegno di essere promotori della ripartenza dell’industria dell’audiovisivo italiano nel mondo», ammette Pascal Vicedomini, founder and producer di “Los Angeles Italia”, convinto che la vetrina americana rappresenti un’enorme biglietto da visita per i film italiani in uscita nelle sale americane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA