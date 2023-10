Netflix, addio al piano Base da 7,99€: ecco le nuove tariffe (e cosa cambia per chi è già abbonato)

Non si ferma la corsa ai rincari delle piattaforme streaming. Oggi tocca nuovamente a Netflix, che ha deciso di eliminare anche in Italia una delle sue formule di abbonamento più convenienti, il piano Base. Al prezzo di 7,99 euro al mese, questo piano tariffario permetteva di utilizzare un solo dispositivo alla volta, ma dava anche la possibilità di accedere a tutti i contenuti in maniera illimitata in qualità HD.

Netflix, le nuove tariffe per abbonarsi

Per chi volesse abbonarsi a Netflix restano ora solo tre possibilità: il piano Standard con pubblicità (5,49 euro al mese), il piano Standard (12,99 euro) e il piano Premium (17,99 euro).

Cosa succederà a chi ha il piano Base

Sul sito di Netflix si legge: «Il piano Base non è più disponibile per i nuovi abbonati e per gli utenti che riattivano l'abbonamento.