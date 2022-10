Netflix, arriva il nuovo abbonamento: costerà di meno, ma avrà la pubblicità

È arrivata la conferma ufficiale: da novembre Netflix avrà un nuovo abbonamento, più economico, ma gravato dalla pubblicità. In Italia costerà 5,49 euro al mese e sarà disponibile dal 3 novembre alle ore 17.

Netflix, arriva il nuovo abbonamento

Il primo annuncio era stato fatto ad aprile, ma solo oggi è arrivata la dichiarazione ufficiale da parte del Chief Operating Officer di Netflix Greg Peters. Il nuovo tipo di abbonamento con pubblicità si aggiunge ai piani tradizionali Base, Standard e Premium e sarà disponibile in 12 paesi (Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti).

Rispetto ai vecchi piani viene introdotta una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora, di 15 o 30 secondi ciascuna, che saranno inserite prima e durante le serie e i film. Per chi sottoscriverà questo nuovo abbonamento non sarà inoltre possibile scaricare i titoli perché questo consentirebbe di saltare le pubblicità. Infine la casa di produzione ha fatto sapere che un certo numero di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze.

Il provvedimento rientra nel piano di Netflix di invertire una pericolosa tendenza a ribasso, che aveva fatto perdere al colosso dello streaming 200mila abbonati solo tra gennaio e febbraio, con conseguente calo in Borsa, seguito dalla perdita di un altro milione di abbonati tra maggio e giugno. L'azienda era poi intervenuta per impedire la condivisione della password di uno stesso abbonamento e ridimensionare i costi con il licenziamento di 150 dipendenti. Il nuovo abbonamento con la pubblicità è solo l'ultima novità di un grande piano con cui la società spera di contenere le perdite.