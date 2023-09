Elon Musk, X a pagamento. L'annuncio: «Servirà un abbonamento mensile per tutti gli utenti»

Non è un mistero che il social network X, precedentemente Twitter, stia avendo problemi a rimanere a galla. Dopo l'ondata di licenziamenti e i problemi col personale c'è stata l'aggiunta della spunta blu a pagamento, misure che hanno fatto storcere il naso a molti. Per chi pensava che fosse finita qui c'è una brutta notizia: Elon Musk ha annunciato che a partire da lunedì si metterà in moto per far rendere il social X a pagamento per tutti tramite un abbonamento mensile.

L'annuncio è stato fatto durante un evento in live streaming su X con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. A quanto pare, il problema è relativo alle difficoltà che il social sta affrontando per riguadagnarsi la fiducia degli inserzionisti dopo il calo drastico di introiti dalle pubblicità.

Secondo Musk, questo calo è dovuto alle pressioni esercitate sui grandi brand dai consumatori e dalle lotte per i diritti civili. Più volte l'imprenditore si è espresso sulla necessità di assicurare la libertà di parola sopra ogni altra cosa.

Un altro ostacolo, portato alla luce invece dal Primo Ministro Netanyahu, è relativo alle ondate di bot che infestano il social e amplificano notevolmente i discorsi d'odio sulla piattaforma.

Il motivo dell'introduzione dell'abbonamento mensile per tutti gli utenti di X, a detta di Elon Musk, è proprio quello di ridurre la presenza di bot dato che dovrebbero inserire una carta di credito per la registrazione.

Elon Musk ha anche aggiunto che il piano di abbonamento mensile avrà prezzi più bassi rispetto a quello degli utenti Premium.

Fino a questo momento i social network hanno funzionato senza abbonamenti mensili, sostenendosi grazie alle pubblicità. Vedremo se la proposta di Elon Musk sarà la conferma dell'impossibilità di portare avanti un piano di questo tipo o meno. C'è da dire, tuttavia, che già l'introduzione della spunta a pagamento non è andata come l'imprenditore sperava.