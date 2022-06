Speciale Estate Digital+ CorriereAdriatico.it: abbonati con 3 euro al mese per tre mesi. Scopri di più

Forza, non perdete l'occasione. E' partita la promo Estate Digital+: solo 3 euro al mese per tre mesi. Il servizio include l’edizione digitale del giornale sfogliabile da Pc, Tablet e Smartphone dalle prime ore del mattino. Inoltre, l’abbonamento consente la consultazione di tutti gli articoli sia da app che dal sito CorriereAdriatico.it. L’abbonato ovviamente ha a disposizione tutti i contenuti e servizi premium come la newsletter del Buongiorno delle 7:30, tutte le dirette e gli speciali. Che aspettate, la gramde famiglia di CorriereAdriatico.it vi aspetta.

Per saperne di più clicca QUI. Offerta limitata

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA