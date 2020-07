Naya Rivera, l'attrice di Glee morta per salvare il figlio di 4 anni: ritrovato il corpo nel lago

Naya Rivera ha messo in salvo suo figlio prima di scomparire nelle acque del lago Piru, in California. Bill Ayub, sceriffo della contea di Ventura, in una breve conferenza stampa ha annunciato che il corpo recuperato nelle acque del bacino è con ogni probabilità quello della 33enne attrice, scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio di 4 anni. Ayub ha inoltre aggiunto che non ci sono elementi che lascino pensare a un suicidio della Rivera.

«Lui e Naya hanno nuotato insieme nel lago. Il bambino ha raccontato che Naya lo ha aiutato a risalire sulla barca. Ha detto agli investigatori di essersi voltato e di averla vista sparire sotto la superficie dell'acqua», ha detto lo sceriffo, aggiungendo: «Riteniamo abbia dato fondo a tutte le sue forze per spingere il figlio sulla barca, ma non ha avuto forza per salvare se stessa». Il corpo, ha detto Ayub, è stato ritrovato in superficie. L'attrice e il figlio, a quanto pare, nuotavano in un'area caratterizzata dalla presenza di una fitta vegetazione sotto il livello dell'acqua.



Ultimo aggiornamento: 09:33

