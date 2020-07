Naya Rivera, per la polizia è «presunta morta». Il video del suo arrivo al lago col figlio

Ultimo aggiornamento: 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si continua a cercare il corpo di, l’attrice diche secondo le autorità è molto probabilmente già morta: Naya è scomparsa ieri, giovedì 9 luglio, durante unainsieme al figlioletto di 4 anni. Il bimbo è stato ritrovato da solo sulla barca, di lei nessuna traccia, e col passare delle ore è sempre meno probabile che sia salva.Lo sceriffo della Contea di Ventura ha intanto diffuso un video che ritrae la donna insieme al bimbo mentre si reca al lago in auto e sale con lui in barca. Il bimbo ai poliziotti ha spiegato che la mamma si era tuffata nel lago e non era più tornata a bordo. Le autorità hanno già comunicato che non si tratta più della ricerca di una persona scomparsa, ma di una «presunta morta».