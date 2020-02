La Audizioni live riaprono le porte del Teatro Lauro Rossi di Macerata

MACERATA - Serata di Audizioni live di Musicultura a porte chiuse al Teatro Lauro Rossi di Macerata per l’ordinanza regionale, che è terminata ieri, dovuta all’emergenza Coronavirus, mentre oggi domenica 1 marzo, le porte del teatro si riaprono al pubblico. Le note d’autore dei sei artisti che si sono esibiti hanno raggiunto con forza i cuori delle migliaia di persone a casa che hanno seguito le dirette televisive di èTv Marche e di Tvrs.



I premiati

Al numero degli utenti davanti alle televisioni, vanno aggiunte le oltre 7 mila persone che hanno seguito la diretta streaming della serata sulle pagine Facebook.

A Domo Emigrantes è andato il “Premio Med Store” della giuria del Festival, l’unica ad essere presente in sala. Le originali atmosfere mediterranee del gruppo hanno conquistato la commissione d’ascolto di Musicultura capitanata dal direttore artistico del Festival Ezio Nannipieri e formata da Stefano Bonagura critico musicale, Marco Maestri compositore, Fiamma Sanò giornalista, prof. Marcello La Matina dell’ Università di Macerata e il Prof. Roberto Giambò dell’Università di Camerino.

Alla band di Urbino Il Diavolo & l’Acqua Santa è andato il “Premio Val Di Chienti” del pubblico, espresso durante la diretta streaming di Facebook. Il Diavolo & L’Acqua Santa è composta da Thomas Reggiani (voce, chitarra, tromba), Diego Brancaccio (pianoforte, tastiere, voce), Manuel Benedetti (contrabbasso, basso, voce) e Lorenzo Cecchini (batteria, percussioni, voce). Famosi per i loro numerosi live in stile anni ‘50 a Musicultura hanno fatto conoscere una seconda natura, recentemente scoperta, una dimensione molto più intima e matura. Al Lauro Rossi anche Federica Alessio in arte Sergioelachitarra, Carmine Granato, Skerna & Aperkat e Rebi Rivale pseudonimo di Roberta Bosa. Le audizioni continuano oggi alle ore 17, con l’esibizione di sei nuovi artisti: Picciotto, Setak, Giacomo Leonardi, La Zero, Marco e Arati, H.E.R. © RIPRODUZIONE RISERVATA