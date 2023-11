Morgan-X Factor, sarà addio? La «depressione» di Fedez e le liti con Dargen, la decisione dopo il caos dell'ultima puntata

Dopo il caos dell'ultima puntata di X Factor, da giorni sui social non si parla d'altro. Tra la "battuta" sulla depressione di Fedez e la frecciatina su Ivan Graziani a Francesca Michielin, passando per i continui litigi con Dargen D'Amico, Morgan ha infatti esagerato, scatenando l'ira del pubblico nell'X Factor Arena e a casa. Al punto che, come riportato da FQMagazine, in queste ore la casa di produzione Fremantle starebbe preparando il licenziamento del giudice.

Cosa succederà