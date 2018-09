Le foto sexy di Miss Italia La decisione sarà presa entro 5 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - La pubblicazione delle foto sexy di Carlotta Maggiorana da parte del settimanale “Oggi” hanno avuto un effetto deflagrante sul concorso, al punto che è stata aperta un’indagine da parte della Miren, la società organizzatrice di Miss Italia. In seguito alla pubblicazione di foto di nudo di Carlotta Maggiorana, infatti, Patrizia Mirigliani e la sua organizzazione hanno investito la Commissione di Garanzia del concorso, la quale si è riservata di esaminare la questione entro cinque giorni. L’organizzazione si avvale di una commissione di garanzia incaricata di valutare i requisiti di idoneità della vincitrice del concorso, alla luce di alcune foto della ragazza nuda pubblicate dal settimanale “Oggi”. L’articolo 8 del regolamento di Miss Italia, quello relativo ai requisiti necessari per essere ammesse alla gara, al punto ‘f’, recita: «Non essere state mai ritratte, per propria volontà o comunque col proprio consenso, in pose di nudo o in ogni caso sconvenienti».Le immagini (che peraltro erano state ampiamente preannunciate da blog e siti di settore già nella giornata di martedì) di Carlotta, nelle quali appare coperta solo da una foglia in basso e dai capelli sui seni, lasciando capire molto ma vedere molto poco, risalgono al 2015, mentre nel 2009 aveva vinto la fascia di Miss Grand Prix ed era stata protagonista del relativo calendario, sempre lasciando poco spazio all’immaginazione. Fonti interne alla Miren parlano di un atto dovuto, visto che di quelle foto si sapeva già tutto, essendo in giro già da molti anni. Probabilmente tutto terminerà nella classica bolla di sapone, ma certo è che dell’elezione di Carlotta Maggiorana a Miss Italia 2018 se ne parlerà ancora a lungo.