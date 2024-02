Milly Carlucci conduttrice a Sanremo 2025? Paolo Belli: «È la donna giusta al momento giusto»

Continua il toto-nomi per Sanremo 2025. Dopo Paolo Bonolis, Carlo Conti e Antonella Clerici, un nuovo nome spunta nella lista dei possibili sostituti di Amadeus. A proporlo, Paolo Belli, che in un'intervista a "La Stampa" ha rivelato chi secondo lui potrebbe essere il candidato perfetto per il prossimo Festival. O meglio, la candidata.

L'idea di Paolo Belli

Bonolis, Conti, Clerici, Cattelan e non solo. Tra i probabili sostituti di Amadeus al Festival di Sanremo 2025, è spuntato oggi un nuovo nome, consigliato da Paolo Belli. Intervistato da "La Stampa", il cantautore e conduttore televisivo ha infatti tessuto le lodi della collega Milly Carlucci, con cui da diciotto anni lavora a "Ballando con le stelle": «È la persona giusta nel posto giusto perché conosce il linguaggio Rai 1 e le dico che come prossima conduttrice del Festival di Sanremo sarebbe perfetta. Sul lavoro sono molto simile a lei, prima di prendere una decisione ascolta tutti e poi va dritta.

L'esperienza a Ballando con le stelle

Sempre a "La Stampa", Paolo Belli ha parlato dei suoi diciotto anni a "Ballando con le stelle": «Quando mi proposero “Ballando” chiesero anche se avrei fatto un programma solo mio. “Ballando” poi doveva durare solo quattro puntate ma avrei potuto lavorare con tutto il mio gruppo. Ho 28 persone che ruotano attorno a me e quando c’era solo pane e cipolla sono sempre stati al mio fianco. Dal ’92 al ’98 ho fatto molta, molta fatica e perciò ho deciso che lavorare con Milly sarebbe stata la scelta giusta abbandonando il programma da “solista”. Certo, la mia carriera è cambiata, ma se tornassi indietro lo rifarei».