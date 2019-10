Mika risponde ai ragazzi «È la più bella intervista che abbia mai fatto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Ospite speciale. Michael Holbrook al Corriere Adriatico. O meglio. Il popolare cantautore ha fatto visita alla nostra sede di Ancona dove è stato accolto dal direttore Giancarlo Laurenzi prima di intrattenersi con i giornalisti per una scambio di battute. Poi il direttore lo ha accompagnato nella visita ai locali del Corriere Adriatico dove sono conservate le pagine storiche e i meravigliosi cimeli che raccontano la storia del nostro giornale e del mondo che abbiamo raccontato (e che continuiamo a raccontare ogni giorno). A sorpresa, per l’artista, erano presenti una fila interminabile di giovanissimi che hanno voluto salutarlo e lo hanno presto bombardato di domande, svelandosi provetti giornalisti, tanto da far affermare all’artista che è stata la più bella e interessante intervista che abbia mai fatto.