Michele Riondino di nuovo papà, il tenero messaggio alla compagna: «Mi riempi di vita»

MIchele Riondino è diventato di nuovo papà. La compagna Eva Nestori ha dato alla luce poche ore fa una bambina, la piccola Irma. Si tratta del secondo fiocco rosa per la coppia. L’attore, infatti, ha avuto nel 2014 un'altra figlia, a cui ha dato il nome di Frida. Artista di successo e interprete di fiction come "Il giovane Montalbano" e "La guerra è finita", è anche direttore artistico dell'Uno Maggio Taranto. Durante la conferenza stampa dell'evento in diretta streaming ha voluto condividere la sua gioia con i partecipanti prima di correre in ospedale.

Su Facebook un tenero messaggio accompagna la foto della mamma insieme alla neonata dopo il parto: «Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita vita mia. Non vedo l’ora di portarti a casa». In un altro post ha scritto: «Averti incontrata e conquistata è stata la fortuna della mia vita vita mia».

I due si sono conosciuti sul set de "Il giovane Montalbano". Nella serie l’attore interpretava lo stesso personaggio di Luca Zingaretti anni prima e Nestori lavorava come make-up artist. Irma è nata a Roma in un periodo storico difficile, ma ha reso i genitori pazzi di gioia. Congratulazioni da parte dei fan.

