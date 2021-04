Montalbano, la “sua” spiaggia rischia di scomparire: l'ira dei cittadini e delle associazioni a Scicli

SCICLI - Sulla spiaggia di Donnalucata, vicino Scicli, sta per essere realizzato un nuovo stabilimento balneare. Il luogo è famoso per essere il set di riprese della fiction televisiva “Il commissario Montalbano”, ispirata dai romanzi di Andrea Camilleri. L'arrivo delle ruspe e la successiva cementificazione di una parte della spiaggia non è piaciuta ai cittadini di Scicli, che si sono subito opposti al progetto.

Le associazioni ambientaliste e comitati locali lanciato appelli e organizzato una petizione online che in pochi giorni ha superato le 4.500 firme da parte dei residenti e dei turisti che sono arrivati negli anni anche grazie alla fiction della Rai.

In particolare, il Circolo Legambiente Scicli Kiafura ha chiesto di rispettare i vincoli presenti nella zona dove si trova la principale fonte di acqua dolce e ha denunciato i rischi di esondazione del torrente Currumeli. Alessandra Gambuzza, rappresentante di Legambiente Scicli, ha poi ribadito l'importanza dell'ecosistema circostante la spiaggia ricordando che di recente era comparso un'esemplare di tartaruga Caretta caretta lì vicino.

Un'altra associazione ambientale, «Ainlu Kat», ha inoltrato al sindaco Vincenzo Giannone ed al Demanio Marittimo la protesta dei cittadini. Non è la prima volta che i cittadini di Scicli si mobilitano per salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio: pochi anni fa per bloccare la costruzione di uno stabilimento per il trattamento di rifiuti pericolosi vicino alla città, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Il movimento “Scicli Bene Comune” ha condannato la costruzione dello stabilimento tramite un comunicato dove chiedono agli enti la rivalutazioni delle autorizzazioni tenendo presente il parere dei cittadini, di procedere con urgenza a definire un piano di utilizzo delle spiagge che sia coerente ecosostenibile e di agire in difesa della spiaggia.

