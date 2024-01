Mamma single a "Primo appuntamento": «Sotto i 15 cm non faccio niente». E il corteggiatore reagisce così

Giocare a carte scoperte al primo appuntamento è una mossa un po' azzardata, ma nulla ha potuto fermare la concorrente di un programma televisivo in diretta in Spagna, "First dates", format in onda anche in Italia con il nome di "Primo appuntamento" e condotto da Flavio Montrucchio su Real Time.

aría José è una mamma single, divorziata, di 42 anni, che ha deciso di prendere parte a "First Dates" per incontrare l'anima gemella, ma sui requisiti non scherza ed esige che il membro maschile debba essere, almeno, di 15 centimenti altrimenti «nada».

La pretesa

Il programma televisivo spagnolo è condotto da Carlos Sobera, 63 anni. Una delle nuove concorrenti di questa edizione è risultata abbastanza pretenziosa sui requisiti che il suo uomo ideale deve necessariamente avere per soddisfarla.

María José non lascia nulla alla fantasia ed esplicita in maniera molto schietta e diretta quello che vuole e come lo vuole: «Quando si tratta di sesso, mi piace che lui sia duro e forte con me», ha rivelato agli spettatori, citando come esempio Massimo Torricelli, il protagonista di "365" interpretato da Michele Morrone.

Poi, facendo gesti con le mani, la concorrente ha confessato che le misure sono importanti: «Con un pene inferiore a 15 centimetri, non ci faccio nulla».

Il programma

Davanti alle pretese della donna, il conduttore, ironicamente, non ha potuto far altro che domandare: «E cosa vuoi che faccia con il corteggiatore quando entra? Lo misuriamo o qualcosa del genere», ma Maria Josè è stata irremovibile e all'incontro con Ismael (il suo corteggiatore) non ha esitato a chiedergli di che grandezza fosse il suo pene. «Non mi aspettavo fossi così diretta», ha risposto il giovane un po' imbarazzato.

Poi ha cercato di sviare l'argomento definendosi «affettuoso». I due amanti si incontreranno una seconda volta, ma... sarà forse l'ultima?