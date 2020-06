Mara Venier dopo la frattura al piede: «Domenica torno in onda con il gesso»

Mara Venier rassicura i telespettatori: «Domenica torno in onda con il gesso». La conduttrice di Domenica In si è rotta il piede sinistro cadendo dalle scale. É stata lei stessa a informare i suoi fan. «Una bella frattura al piede.. olè», ha scritto su Instagram postando - insieme al commento - una foto che ritrae le sue gambe adagiate nel letto di un ospedale, e il gesso che avvolge il piede sinistro dalla caviglia al ginocchio. Moltissimi i messaggi di affetto di tanti personaggi noti. «Nooooo», è la reazione di Caterina Balivo. «Ma che succede!!», chiede Eva Grimaldi. «Nooo ziaaa», scrivono a Mara i Pinguini Tattici Nucleari. «Mi raccomando di guarire presto che abbiamo un liscio in sospeso», è il commento di Achille Lauro. A rassicurare tutti ci pensa poi lo stesso medico citato dalla conduttrice. « Mara torni meglio di prima!», scrive il dottor Di Giacomo.

Ultimo aggiornamento: 19:05

