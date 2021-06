Maneskin, accuse di plagio dalla band olandese The Vendettas. Ecco i brani a confronto

Nuove accuse contro i Maneskin, questa volta di plagio: il brano "Zitti e buoni", trionfatore prima a Sanremo e poi a Rotterdam, secondo media belgi ricorderebbe in maniera "eccessiva" la canzone "You want it, you've got it" incisa nel 1994 dal gruppo olandese "The Vendettas". «La domanda è se questo sia plagio», dice Joris Lissens, componente dei The Vendettas, all'emittente olandese RTL. Le parole dell'artista vengono abbondamente riprese in Belgio e in Francia, dove i media hanno dato ampio spazio alle surreali accuse di consumo di cocaina da parte di Damiano David, frontman dei Maneskin, durante l'Eurovision. Accuse peraltro smontate facilmente sia dal test fatto volontariamente da Damiano, che ha escluso ogni uso di droga, sia dalla visione dei filmati ripresi dalla telecamere durante l'Eurofestival.

«Questi giovani - ha detto Lissens riferendosi ai componenti della band romana - non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo. Ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai». L'emittente Bfmtv pubblica online i due brani a confronto: «Fatevi un'idea». Proviamo a farlo anche noi.

Non è difficile farsi un'idea: a parte i primi secondi del brano, con un riff di chitarra e un giro di basso molto simili a "Zitti e buoni", il resto della canzone è totalmente diversa da qualla della band romana.

I Maneskin puntano molto in alto, e cercano di sfondare là dove il rock è di casa. Appena ieri ha fatto molto clamore l'addio della band romana alla manager Marta Donà che li ha seguiti da "X Factor" fino all'Eurovision Song Contest, dove ha esultato e pianto insieme ai quattro ragazzi. «Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi», ha scritto Donà sui social. Tra le ipotesi, l'arrivo di un manager internazionale, con i contatti giusti per far decollare la band all'estero.

