Marco Mengoni, all'Eurovision porta "Due Vite": «Non vedo l'ora che arrivi a così tante persone»

Marco Mengoni ha finalmente ufficializzato che "Due Vite" sarà la canzone che porterà sul palco dell’Eurovision 2023. La “griglia” di partenza del prossimo Eurovision Song Contest è quindi completa. A partecipare all’edizione di Liverpool, dal 9 al 13 maggio, saranno 23 cantanti solisti (10 uomini, 13 donne), 4 duetti (due maschili, uno femminile, uno misto) e 10 gruppi (8 maschili, uno femminile e uno misto).

Eurovision 2023: artisti in gara

Il più giovane artista in gara è il sedicenne greco Victor Vernicos, nato il 24 ottobre 2006. Il meno giovane è il sessantunenne Damir "Mrle" Martinović, il leader fiumano della band croata Let 3, nato il 15 luglio 1961. La lingua più utilizzata nelle canzoni è come sempre l’inglese. Oltre ai tre rappresentanti dei Paesi in cui è la lingua ufficiale (Regno Unito, Irlanda e Malta) altri 21 concorrenti cantano solo in inglese, tre combinano la loro lingua madre con l’inglese, mentre le ceche Vesna presentano versi in 4 lingue: ceco, bulgaro, ucraino e appunto inglese. I rappresentanti di Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Finlandia, Slovenia, Albania, Croazia e Moldavia proporranno i brani nelle rispettive linguemadri.

Marco Mengoni rappresenta l'Italia

A dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurovision Song Contest a Malmö nel 2013 con “L’essenziale”, Marco Mengoni è pronto a rappresentare per la seconda volta l’Italia con una versione unica e riarrangiata di “Due Vite”. Dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 69 dischi di platino, oltre 1.8 miliardi di stream audio/video e 9 tour live, il cantautore porterà a Liverpool “Due Vite”, il brano vincitore del 73° Festival di Sanremo che ha totalizzato oltre 70 milioni di stream audio/video, superato i 30 milioni di view su YouTube, debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane e al 49# nella classifica global di spotify.

«Ho scelto Due vite - detto Mengoni - perché voglio portare me stesso su quel palco, e questo brano è una riflessione a cui tengo molto e mi piace l’idea che arrivi a così tante persone, anche con un background culturale e musicale così diverso dal mio, non vedo l’ora. E’ un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la vita ci offre perché tutto quello che viviamo ci serve per crescere e va accettato, senza ripensamenti, rimpianti, senza se e senza ma». Il brano è scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta.