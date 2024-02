⁠Loredana Bertè, la delusione dopo la sconfitta a Una voce per San Marino: «In giuria qualche amico del mio ex marito»

Loredana Bertè era una delle favorite alla vittoria per "Una voce per San Marino". La cantante di "Pazza" aveva un unico obiettivo: vincere il contest per poter andare all'Eurovision che si terrà in Svezia, per poter dar fastidio al suo ex marito svedese. Lo aveva dichiarato durante la settimana di Sanremo e lo ha ribadito in quest'ultima occasione. Purtroppo, anche questa volta non è riuscita a vincere, ottenendo la medaglia d'argento, ma lei non si è arresa e su Instagram ha mandato un messaggio forte e chiaro ai suoi fan (e una frecciatina all'ex).

Il messaggio di Loredana Bertè

Loredana Bertè ha grinta e carattere da vendere e lo ha mostrato soprattutto nei momenti più difficili della sua carriera. Oggi si può dire felice, ma sempre combattiva e ironica, anche quando perde, come ha dimostrato nel suo messaggio di ringraziamento ai suoi fan: «Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete “dispiaciuti” quanto me di questo secondo posto. Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia.

E i fan, inutile dirlo, sono pazzi di lei.