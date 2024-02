Mahmood: «Non ho tempo per l'amore. In passato sono andato in analisi». Cosa sappiamo sul fidanzato

Mahmood ha trovato l'amore? Lui, per ora, non ne vuole sapere di sbilanciarsi, ma secondo gli esperti di gossip il cantante di "Tuta Gold" starebbe frequentando da ormai diverso tempo il modello Noah Oliveira. Con lui ha trascorso la scorsa estate una vanza in Sardegna e non si sarebbero separati neanche durante il Festival di Sanremo. Nel salotto di "Verissimo", tuttavia, Mahmood ha preferito glissare sull'argomento: «Sono molto felice in questo periodo, ma non c’è tempo per l’amore: dobbiamo lavorare, dobbiamo battere il ferro finché è caldo».

Mahmood, la confessione a Verissimo

Quando Silvia Toffanin gli chiede del suo passato, il cantante decide di aprirsi: «Ho sofferto per amore, perché anche quando non soffrivo, facevo in modo di soffrire.

Perché? Se sono andato in analisi, un motivo ci sarà… Scherzi a parte, sono uno che pensa tanto, che complica le cose anche quando sono semplici. Mi creo dei tormenti da solo. Poi mi chiedo perché lo faccio, ma non so darmi una risposta».

Mahmood ha anche ricordato l'incendio che ha distrutto il suo appartamento a Milano: «È stato terribile. Quando è successo, io ero dentro in casa con due miei amici e la mia amica si è accorta delle fiamme e così siamo usciti. Sono dovuto tornare a casa di mia madre e questo un po' mi ha destabilizzato, perché ormai mi ero abituato alla mia indipendenza. Però poi ho trovato un altro appartamento e ora vivo di nuovo da solo».