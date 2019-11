Marconi con Eleonori porta in scena “Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano”

MACERATA - Sono passate solo due settimane dall’inizio esplosivo del nuovo tour nazionale del musical Grease, che con la sua irrefrenabile energia ha colorato di rosa il Teatro Vaccaj di Tolentino per tre recite sempre sold out, e Saverio Marconi sveste i panni di regista per calarsi in quelli di attore, come ama fare da qualche anno a questa parte. Oggi, venerdì 29, e domani, sabato 30 novembre, alle ore 21 sarà infatti, in scena al Palazzo Buonaccorsi di Macerata per raccontare, con una narrazione intima, “Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano”, ovvero l’amicizia tra “Momo” e Monsieur Ibrahim. Gabriela Eleonori e Saverio Marconi, dopo il grande successo di Variazioni Enigmatiche, tornano a confrontarsi con un testo di Schmitt che parla agli spettatori guardandoli negli occhi mentre si compie l’affascinante rito tradizionale del tè turco: un procedimento lento, un sapore antico e familiare, durante il quale si snoda, emozionante il racconto. Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano è la storia di un’infanzia, di un’emancipazione, del superamento delle difficoltà attraverso un percorso di scoperta, di conoscenza di sé e di culture differenti. Lo spettacolo si inserisce nell’ambito di Patrimonio in scena. Biglietteria dei Teatri: 0733 230735, biglietteria Palazzo Buonaccorsi aperta la sera di spettacolo dalle 20. © RIPRODUZIONE RISERVATA