Musicultura, i Santamarea vincono la 34esima edizione del Festival condotto da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico

MACERATA - I Santamarea hanno vinto la XXXIV edizione di Musicultura. Nella prima giornata c’era stata la doppietta di premi per i giovani siciliani: a loro sono andati il Premio PMI Produttori Musicali Indipendenti per il miglior progetto discografico e il Premio delle Università di Macerata e Camerino Unimarche per il miglior testo. Insieme ai Santamarea, Zic e Cristiana Verardo sono stati gli artisti più votati dal pubblico della prima serata.