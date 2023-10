Fabrizio Bosso, Nico Gori, Enrico Rava, Peppe Servillo sono tra i big che animeranno la 54esima edizione del Macerata Jazz al via il 28 ottobre con sei concerti al teatro Lauro Rossi e quattro ‘concerto-aperitivo’ che si terrà al bar Centrale a cui si aggiunge una mostra fotografica intitolata ‘Marche Jazz stories’ in vicolo Consalvi, dove, in occasione di ogni evento, risuoneranno le note di quattro talentuosi sassofonisti marchigiani, che si esibiranno con i sax Borgani. Un’edizione con tanti appuntamenti prestigiosi nel ricordo di Paolo Piangiarelli che diede vita negli anni ’70 a questo festival. Ad organizzare è il Comune di Macerata, con la direzione artistica di Musicamdo Jazz e la collaborazione di Marche Jazz Network e Associazione nazionale I-Jazz e di alcuni sponsor privati. «Abbiamo voluto proporre un cartellone di concerti al Lauro Rossi veramente di alto livello ospitando star del jazz nazionale ed internazionale - ha affermato il direttore artistico Daniele Massimi -. A fianco dei grandi concerti a teatro ci sarà una serie di appuntamenti che coinvolgeranno musicisti del maceratese in orario aperitivo e subito dopo lo spettacolo a teatro con le jam session».



Il programma



Ad aprire il Macerata Jazz sabato 28 ottobre sarà il Fabrizio Bosso Quartet con special guest il sassofonista Nico Gori. Il progetto omaggia il genio musicale di Stevie Wonder. Il 3 novembre arriva il trio di Emmet Cohen, eclettico pianista e compositore jazz contemporaneo, mentre il 15 novembre sul palco del Lauro Rossi salirà un big della storia del jazz italiano forse il più noto a livello internazionale, Enrico Rava. Il trombettista che ha debuttato negli anni ’60 e si è rapidamente affermato come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo porta a Macerata il suo progetto più recente, ‘The Fearless Five’. Giovedì 7 dicembre, è il momento del trio composto da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Magalavite che rilegge le canzoni di Lucio Dalla, un profeta musicale che sapeva anticipare il futuro. Il 28 dicembre, per il secondo anno consecutivo, torna il grande gospel con il coro Florida Fellowship Super Choir, che ha vinto nel 2022 il concorso ‘How Sweet the Sound’ nella categoria grandi cori. Infine il 5 gennaio, ultimo appuntamento in rassegna, con la Musicamdo Jazz Orchestra che presenta un nuovo progetto con brani intensi di soul e rhythm and blues con la voce straordinaria della marchigiana Linda Valori che si unisce all’orchestra composta da 25 musicisti jazz principalmente del maceratese, guidati dal sassofonista Stefano Conforti. Ai primi quattro concerti in teatro è abbinato l’appuntamento ‘Il gusto del jazz’ al bar Centrale: alle ore 19 si potrà gustare un aperitivo accompagnato dalla musica jazz e dopo il concerto si potrà continuare con la jam session. «Torna Macerata Jazz e conferma la qualità del cartellone -ha concluso l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta-. I concerti jazz non si limiteranno solo al teatro ma si diffonderanno nel centro storico della città pronta ad accogliere la musica e a dare a nuove occasioni di svago e cultura».