Lourdes, la figlia di Madonna, compie 27anni: «Non sarei nulla senza la donna che mi ha messo al mondo»

La figlia di Madonna, Lourdes Leon, ha festeggiato il suo 27esimo compleanno in compagnia della famosa cantante. Lourdes ha seguito le orme della madre ed è diventata anche lei una popstar di tutto rispetto. Il suo nome d'arte è Lolahol e ha recentemente rilasciato il suo nuovo singolo "Spelling", dichiarando sui social in occasione dell'uscita: «Non sarei nulla senza la donna che mi ha messo al mondo».

Il rapporto mamma-figlia

Le due donne si sostengono molto a vicenda: da quando era bambina i media hanno visto Lourdes apparire sempre al fianco della madre e oggi la ragazza segue le sue orme. Lourdes ha dichiarato più volte come la sua carriera nasca direttamente dall'ispirazione nei confronti di Madonna, dichirando a Interview Magazine: «Sono sempre più in grado di riconoscere quanto sia influente e sorprendente questa donna, e quanto sia sempre stata potente per le altre donne e in anticipo sui tempi».

Il supporto tra le due è però reciproco e infatti Madonna ha dichiarato: «Come madre, puoi davvero lasciarti coinvolgere dai bisogni dei tuoi figli, ma quando le cose sono diventate più complicate, i miei figli sono davvero stati presenti per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza”.

La carriera di Lourdes

Il percorso di Lourdes per diventare un'artista è iniziato fino da giovane età, già a 12 anni la ragazza aveva dichiarato di voler diventare un'attrice, in merito Madonna aveva detto: «Suona anche il piano ed è davvero appassionata di vestiti, moda e stile. Può andare in qualsiasi direzione. Ha molti interessi diversi in questo momento, non sto spingendo nulla. Vedremo cosa vuole fare».