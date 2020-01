La Pupa e il Secchione, gaffe in diretta: Stalin scambiato per Mussolini (e Alessandra reagisce così)

Clamorosa gaffe nella seconda puntata de "La Pupa e il Secchione". Va in scena la sfida di cultura generale, decisiva per la permanenza nel programma tra le coppie Mariano-Genna e Marina-De Lauretis. È proprio Mariano il primo a rendersi protagonista di uno strafalcione. Paolo Ruffini apre la sfida nella vasca mostrandogli la foto di Stalin e lui risponde: "È Mussolini", provocando la disperazione della nipote, Alessandra Mussolini, ospite della trasmissione.

LEGGI ANCHE: Eliana Michelazzo furiosa contro Selvaggia Roma: «Sei andata a letto con il mio ex fidanzato e mi hai rubato le mutande»

Ultimo aggiornamento: 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA