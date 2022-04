Pupa e Secchione, Paola Caruso aggredisce Mila Suarez: squalificata. Barbara D'Urso furiosa, in studio volano insulti

Paola Caruso e Mila Suarez si sono rese protagoniste di una rissa lunedì sera all'interno della villa de "La Pupa e il Secchione Show". Secondo quanto ricostruito, la Caruso avrebbe colpito Suarez con uno schiaffo. Un gesto ritenuto «inaccettabile» dalla produzione del reality di Italia Uno, che ha deciso di squalificare la showgirl calabrese. A comunicarlo è stata Barbara D'Urso nel corso dell'ultima puntata: una decisione che ha scaldato ulteriormente gli animi, con Paola Caruso che ha lasciato lo studio insultando Mila Suarez.

Paola Caruso aggredisce Mila Suarez: squalificata

«Tu lo sapevi che se mi toccavi mio figlio, io impazzivo! Perché tu sei una stron*a, fai schifo! Tu mi hai provocato, lo sapevi e per farmi fuori lo hai fatto, fai schifo perché pur di giocare, calpesti le persone!», ha tuonato Paola, che è sembrata tutt'altro che pentita del violento gesto contro Mila. Caruso, anzi, ha aggiunto: «Lo rifarei altre mille volte io, tanto non ci sto a passare per pazza. Io ho solo difeso la mia famiglia. Non è vero che ho tirato uno schiaffo, lo dicono tutti perché mi odiano ma non è vero. Io mi ritiro, in villa non ci ritorno».

Barbara D'Urso furiosa, in studio volano insulti

La conduttrice Barbara D'Urso non ha gradito questa esposione di rabbia e, dopo aver squalificato l'ormai ex Pupa, ha chiuso la questione così: «Noi abbiamo fatto vedere tutto, adesso parlo io! Io non transigo sulla aggressione fisica! Anche quella verbale è terribile, ma quella fisica non passa! Quindi chi ha aggredito sei stata tu Paola! Anche uno schiaffo, che è uno schiaffo, non lo accetto! Non devi farmi arrabbiare così, non mi piace e non mi interessa. Tu sei in TV, in un reality e questo esempio noi non lo diamo. Fine del discorso!».

