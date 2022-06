Kim Kardashian, il vestito "Happy Birthday Mr President" di Marilyn Monroe danneggiato durante il Met Gala: il parere dell'esperto

Kim Kardashian potrebbe aver danneggiato il famoso vestito "Happy Birthday Mr President" di Marilyn Monroe indossato durante il Met Gala del 2022. A rivelare l'indiscrezione è stato un collezionista Scott Fortner che assiste nell'autenticazione e nella verifica dei cimeli relativi alla leggenda del cinema degli anni '50. L'uomo ha condiviso delle fotografie in un post sul suo blog che sembrano mostrare il tessuto teso e cristalli mancanti sul retro del vestito.

L'abito storico è stato acquistato dal museo nel 2016 per 4,8 milioni di dollari (3,8 milioni di sterline) e di solito è conservato in una volta oscurata e a temperatura controllata con un'umidità compresa tra il 40 e il 50% per preservarlo. Per qusto secondo Fortner è stato una follia cederlo per un red carpet. Ma il collezionista non è stato l'unico a storcere la bocca anche sui social molti hanno criticato la scelta della Kardashian.

«Questa è un'icona culturale. È un'icona politica. È un'icona di Hollywood», ha detto Fortner, «Fa parte della storia americana di un evento accaduto 60 anni fa e... avrebbe dovuto essere archiviato, conservato e curato». Poi però ha precisato: «Penso che molte persone si stiano accanendo in modo troppo duro con Kim Kardashian e questo non è il mio intento».

