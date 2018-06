Kikò Nalli e il "flirt" di Tina Cipollari con Giorgio Manetti: «Rido, non è il suo tipo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – “Mi viene da ridere, perché Giorgio non è certo il prototipo dell'uomo che cerca Tina”, a parlare, in arte Kikò, ex marito di. Kikò è di nuovo fidanzato con l’attrice spagnola Myr Garrido mentre Tina è impegnata a “Uomini e donne” nel ruolo di tronista.Per lei si è parlato di un flirt con, storico corteggiatore della grande rivale della Cipollari, Gemma Galgani: “Per intenderci – ha fatto sapere a “Vero” - non cerca uomini che volano da un fiore all'altro. Tina è bellissima, intelligente e ha una personalità esplosiva: conoscendola, credo che cerchi uomini di un certo tipo, concreti, meglio se non appartenenti al mondo dello spettacolo”.Per lui anche il confronto fra Tina e Gemma è inconcepibile: “Non so cosa pensare, anche perché io non conosco Gemma e non credo che Tina l'abbia mai considerata. Trovo inconcepibile chi continua a fare un confronto tra le due, dimenticando che Tina, al contrario di Gemma è sulla cresta dell'onda da circa 25 anni”.