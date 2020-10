Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, con Giorgio Manetti e la fidanzata Caterina in giro per Firenze

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara a passeggio con Giorgio Manetti e la fidanzata Caterina. Tina Cipollari continua a frequentare Giorgio Manetti, ex cavaliere di “Uomini e donne,” che sotto i riflettori della trasmissione è stato il compagno di Gemma Galgani, acerrima nemica della celebre opinionista del programma di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: Barbara D'Urso, paura a Pomeriggio 5. L'ospite ha un malore: «È arrivata l'ambulanza»

Tina Cipollari è pendolare per amore e, registrazioni delle trasmissione e impegni con i figli permettendo, trascorre molto tempo a Firenze, dove il fidanzato Vincenzo Ferrara ha un ristorante. Durante la trasferta Tina ha deciso di incontrare appunto l’amico Giorgio Manetti, che ultimamente ha deciso di provare a fare il grande salto sul grande schermo, e la fidanzata Caterina, con cui convive.

L’allegro quartetto non è passato inosservato e i fotografi di “Nuovo” li hanno sorpresi, fra una chiacchiera e una risata, in giro per le strade della città. Tina, che non ha mai nascosto la simpatia per Giorgio, è molto affettuosa con lui e prima che il gruppo si divida lo saluta calorosamente.

A unire i due, a parte l’amicizia, il giudizio su Gemma Galgani che, secondo loro, dopo tanti anni passati in tv a cercare l’amore dovrebbe decidere di lasciare “Uomini e donne” e tentare i cercare un compagno nella vita reale…

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA