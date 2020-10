Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini e l'ex Dayane Mello: «Fidanzamenti? Basta che si parli di lei...»

Stefano Bettarini parla della sua ex Dayane Mello, ora reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Stefano Bettarini e Dayane Mello hanno avuto un flirt durante un’edizione de “L’Isola dei Famosi”, dove lui era inviato e lei naufraga.

Sembra che Stefano Bettarini appoggi l’ipotesi che Dayane Mello (molto vicina a Francesco Oppini) non disdegnerebbe una relazione all’interno della casa per attirare attenzioni e proseguire il cammino in tv “Basta far parlare di sé – ha fatto sapere ospite di “Casa Chi” su Instagram - Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco Oppini, ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre si è subito tirato indietro”.

Dayane ha avuto anche uno scontro con Franceska Pepe: “Cencio che parla male di straccio. Franceska nel suo essere svampita è anche molto intelligente perché sa punzecchiare gli inquilini della Casa e mi ha fatto anche molto divertire. Nonostante sia uscita, riesce a far parlare di sè. Fa parlare più Franceska di Dayane”.

Con la Gregoraci, una delle grandi protagoniste di quest’edizione, ha un buon rapporto: “Ho avuto un bel rapporto con la Gregoraci, dal punto di vista del lavoro. Abbiamo lavorato insieme per due anni a Buona Domenica. C’è un bel rapporto di simpatia. Per quanto riguarda Pierpaolo, lui aveva delle chances con lei, se non si fosse giocato male la carta del raccontare cosa le aveva detto lei all’orecchio”.

