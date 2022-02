U&D, Giorgio Manetti e il flirt con Maria Laura De Vitis, l’ex di Paolo Brosio: «Si sono tutti scatenati ma…»

Giorgio Manetti parla del suo presunto flirt con Maria Laura De Vitis, già fidanzata di Paolo Brosio al tempo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

U&D, Giorgio Manetti e il flirt con Maria Laura De Vitis

Giorgio Manetti, ex cavaliere di “Uomini e donne” è stato ultimamente fotografato a fianco di Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. Tra i due però, come confessato dallo stesso Giorgio, sembra non esserci alcun tipo di rapporto: «È stata solo una foto – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - Eravamo entrambi a un evento mondano a Sanremo, durante la settimana del Festival. Abbiamo trascorso due giorni insieme, ma non eravamo da soli. La foto è stata pubblicata, e io appaio mentre le stavo sussurrando qualcosa, ma solo perché la musica era alta e non si riusciva a parlare. Si sono tutti scatenati: hanno commentato, ne hanno dette di ogni! È una persona molto carina, ma ha ventiquattro anni».

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Gigi Buffon e Ilaria D'Amico crisi all'orizzonte? Le parole...

Maria Laura De Vitis (Instagram)

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Giorgio ha spiegato anche i motivi per cui spesso da pareri negativi sulla sua ex ai tempi del dating show condotto da Maria De Filippi, Gemma Galgani: «Esprimo solo il mio parere, che di solito mi viene chiesto da qualcuno. Non penso di non poter fare dichiarazioni, perché lei è un personaggio pubblico. Ci terrei anche a sottolineare che non commento la sua vita privata, ma quello che vedo lì dentro, come qualunque telespettatore. Mi hanno anche accusato di “sputare nel piatto dove ho mangiato”, ma vivere vicende sentimentali e parlarne, e formulare critiche, fa parte del gioco se entri in quel contesto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA