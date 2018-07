«Vuoi sposarmi?»: proposta al concerto di Jovanotti. Lui si commuove: «Grazie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è giustamente incredula nel momento in cuisicon unin mano per. A renderedi Luigi è “A Te” cantata dallo stessoaldurante il suo concerto lo scorso 3 luglio. I due hanno poi mandato a Jovanottiche una volta ripubblicato sulla paginadelè diventato subito“Durante il concerto del 3 luglio a Milano, durante A TE..Mi fate commuovere ragazzi! Grazie per avermi mandato il video. Vi auguro una bella vita piena di amore e di tutto quello che desiderate” così recita ildi Jovanotti su Instagram.