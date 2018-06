Johnny Depp: «Alcool divorzio e crisi finanziaria: un dolore insopportabile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si è messo a nudo in una lunga intervista a Rolling Stone, dove ha parlato del recenteL'attore, finito sulle riviste recentemente a causa dell'eccessiva magrezza, ha confessato di aver vissuto dei momenti bui e di profonda disperazione.Depp non ha fatto mistero dei suoi vizi, ha ammesso di aver speso oltre 30 mila dollari al mese per comprare alcolici. Un periodo noto a tutti, visto che è stato immortalato ubriaco sul red carpet più volte e a peggiorare questa sua condizione ci sarebbe stato il divorzio. «Non potevo sopportare il dolore ogni giorno. Mi sono versato una vodka al mattino e ho iniziato a scrivere fino a quando le lacrime mi hanno riempito gli occhi e non potevo più vedere la pagina». Infatti Depp spiega di aver trovato conforto scrivendo di alcune memorie.Johnny poi ammette di usare un'auricolare mentre recita con una persona che suggerisce le battute, ma ha precisato che lo fa per potersi concentrare sulle espressioni, per "recitare con gli occhi": «Alcuni dei miei più grandi eroi erano nei film muti. Tutte le emozioni passavano dallo sguardo. E credo che se c’è verità dietro agli occhi, non importa quali siano le parole».