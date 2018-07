Johnny Depp denunciato per aggressione: «Puzzava di alcol, colpito alle costole»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ultimi anni, il nome di, uno degli attori più amati e di successo di, è stato associato più a guai giudiziari che alle interpretazioni in scena. Da qualche ora, inoltre, è giunta la notizia di una nuova, per, a carico del 55enne attore.A presentarla venerdì scorso, come riporta Snopes , è stato, ex membro della troupe di City of Lies, il film con protagonista Johnny Depp che è stato girato nell'ultimo anno e mezzo e che uscirà nelle sale dal prossimo autunno. I fatti risalgono al 13 aprile dell'anno scorso: Brooks, in qualità di responsabile, stava trattando unaper girare all'interno e all'esterno di un hotel di Los Angeles. Le riprese, infatti, erano state ritardate dalla pretesa, da parte di, di estendere la durata di una scena per permettere a due suoi amici di girare una piccola parte.Secondo quanto si legge nel verbale, Brooks era riuscito a ottenere una proroga dalle 19 alle 23. A meno di dieci minuti dalla nuova scadenza, l'uomo era stato costretto dalle autorità a invitare la troupe ad affrettarsi a chiudere le riprese. «Perché non lo dici a Johnny Depp?», avrebbe commentato in modo sarcastico il regista, evidentemente infastidito dalle pretese dell'attore. La reazione del 55enne sarebbe stata decisamente furiosa: «Chi c***o sei tu? Non hai nessun diritto di dirmi cosa devo fare. Non mi importa un c***o di chi sei!».«Il suo alitochiaramente di, mi ha anche provocato dicendomi "Ti darò 100mila dollari se mi colpisci in faccia adesso"» - ha dichiarato Brooks - «Vedendo che non reagivo si è infuriato ancora di più e le guardie del corpo hanno dovuto portarlo via con la forza». Tre giorni dopo l'episodio, la produzione avrebbe invitato Brooks a firmare un documento in cui assicurava di non sporgere denuncia per quanto accaduto. In seguito al rifiuto, Brooks sarebbe stato immediatamente